МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Минюст США расследует утечку секретных документов об Украине и Китае, которые якобы появились в соцсетях, сообщает газета Washington Post. Минюст США объявил о закрытии криптовалютного сервиса ChipMixer

"Ведомство заявило, что на связи с Пентагоном и начало расследование", — сообщает издание.

Как говорится в сообщении, журналисты газеты изучили десятки документов, которые могут быть фотокопиями секретных материалов, датированных концом февраля — началом марта, и касаться брифингов разведки по ситуации в мире и оценок оборонительных возможностей Украины. По тем же данным, документы включают в себя аналитические заключения США о Китае и других странах. "Материалы также содержат отсылки к засекреченным источникам и методам сбора информации, что вызвало тревогу у чиновников США, ответственных за национальную безопасность", — говорится в сообщении.

Газета со ссылкой на анонимный военный источник сообщает, что многие документы — это подготовленные зимой материалы для начальника объединенного комитета штабов США Марка Милли и других высокопоставленных представителей Пентагона, уточняя, что доступ к материалам был у многих американских военных с достаточными полномочиями.

В Пентагоне ранее сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке секретных документов.

Как утверждает газета New York Times, новая порция секретных документов, слитых в сеть, содержит материалы США по Украине, Китаю и Ближнему Востоку. Речь идет об утечке более 100 документов, которые, по данным издания, появились в соцсети Twitter и на других платформах.

В минувший четверг газета сообщала, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".