МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Российская Федерация проиграла выборы в три органа ООН по результатом выборов на текущей неделе, передает The Associated Press. Боррель повторил за СМИ Украины шутку о председательстве России в ООН

По данным агентства, что Россия проиграла Эстонии в борьбе за членство в исполнительном совете ЮНИСЕФ, уступила Армении и Чехии в борьбе за место в Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Помимо этого, Россия уступила Румынии при голосовании за место в Комиссии по положению женщин Экономического и социального совета ООН.

Комментируя ситуацию, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала итоги голосования "явным сигналом", что "ни одна страна не должна занимать должности в важнейших органах ООН, когда они грубо нарушают Устав ООН".

В The Associated Press связывают итоги голосования с проведением Россией СВО на Украине. При этом было отмечено, что Российская Федерация была избрана в Комиссию по социальному развитию путем аккламации, а также вошла в Межправительственную рабочую группу экспертов по международным стандартам учета и отчетности.