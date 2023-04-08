МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости "образумить Россию" — хамские и опасные, заявил в беседе с радио Sputnik глава Россотрудничества Евгений Примаков. Во Франции удивились, что Макрон не понимает, когда его унижают

Отмечается, что в ходе визита в Китай французский лидер, призывая Си Цзиньпина способствовать переговорам по Украине, сказал следующее: "Я знаю, что вы привержены Уставу ООН, четкому соблюдению действующих документов в ядерной сфере, всему, что способствует миру и стабильности на планете… Я знаю, что могу рассчитывать на вас ввиду двух принципов, которые я только что привел, для того, чтобы образумить Россию и усадить всех за стол переговоров".

По словам Примакова, его "зацепила" фраза про необходимость "вразумления" России.

"Не знаю, как она звучала на французском, но в русском переводе слово "вразумление" в отношении суверенной ядерной державы звучит, во-первых, опасно, во-вторых, абсолютно хамски. Выходить на какие-то контакты, переговоры, говорить, что они необходимы, вот под этим соусом — что мы сейчас "вразумим Россию" — это не самый надежный способ начать эти самые переговоры", — отметил глава Россотрудничества.