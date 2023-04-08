МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Количество безработных россиян, вставших на учет в центрах занятости, снизилось с начала года на 23 тысячи – до 541 тысячи человек. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания профильной рабочей группы. Минэкономразвития допустило снижение безработицы до новых минимумов

"При этом количество вакансий превышает 1,5 миллиона предложений соискателям", — приводит слова вице-премьера ее секретариат.

Работников в простое за этот же период стало меньше на 51 тысячу человек. Число таких сотрудников на данный момент составляет 32 тысячи.

В режиме неполного дня работают 39 тысяч человек, что на 37 тысяч меньше, чем в начале текущего года. В Госдуме оценили перспективы законопроекта о длинных майских выходных

Кроме того, в стране продолжает действовать программа субсидирования найма, в рамках которой удалось трудоустроить уже около девяти тысяч россиян. Еще 43 тысячи человек подписали договоры на участие в оплачиваемых общественных работах, а свыше 16 тысяч начали обучение в рамках национального проекта "Демография", сообщила вице-премьер.

"Первые 382 человека уже завершили обучение, из них 164 уже работают", — цитируют в сообщении министра труда РФ Антона Котякова.