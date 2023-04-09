МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Утечка секретных документов из Пентагона может осложнить отношения США с их европейскими союзниками, а также затруднить Украине доступ к разведданным, предполагает The New York Times. Произошла новая утечка секретных документов США по Украине и Китаю

Неназванный высокопоставленный представитель западной разведки заявил изданию, что "обнародование материала было болезненным, и предположил, что это может ограничить обмен разведданными".

Вместе с тем источник отметил, что "недавно обнародованные разведывательные документы также ясно показывают, что Соединенные Штаты шпионят не только за Россией, но и за ее союзниками".

Также авторы материала предполагают, что утечка может затруднить Украине доступ к разведданным, поскольку Россия якобы сможет выявить американских шпионов.

Еще одно возможное, на взгляд авторов, последствие утечки — снижение доверия Европы и Украины к разведке США, что может привести к сокращению обмена конфиденциальной информацией.