Утечка данных навредит связям США с Украиной и Европой, пишет NYT
NYT: утечка секретных данных Пентагона может осложнить отношения США с Украиной и Европой
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Утечка секретных документов из Пентагона может осложнить отношения США с их европейскими союзниками, а также затруднить Украине доступ к разведданным, предполагает The New York Times.
Неназванный высокопоставленный представитель западной разведки заявил изданию, что "обнародование материала было болезненным, и предположил, что это может ограничить обмен разведданными".
Вместе с тем источник отметил, что "недавно обнародованные разведывательные документы также ясно показывают, что Соединенные Штаты шпионят не только за Россией, но и за ее союзниками".
Также авторы материала предполагают, что утечка может затруднить Украине доступ к разведданным, поскольку Россия якобы сможет выявить американских шпионов.
Еще одно возможное, на взгляд авторов, последствие утечки — снижение доверия Европы и Украины к разведке США, что может привести к сокращению обмена конфиденциальной информацией.
https://1prime.ru/society/20230409/840325917.html
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