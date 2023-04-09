МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Власти Китая фактически проигнорировали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, сопровождавшую французского лидера Эммануэля Макрона в ходе его визита в КНР, написал в Twitter французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом сообщает РИА Новости. Стали известны итоги визита Макрона в Китай

В частности, он написал: "Ноль приема, полное игнорирование, ей даже пришлось покинуть страну рейсом для обычных пассажиров! Она была в ярости! Замечательно!"