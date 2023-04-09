МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Актриса дубляжа Елена Шульман погибла в Санкт-Петербурге от транспортного средства, сообщил РИА Новости гендиректор студии "Нева-фильм" Олег Березин. Умер японский композитор Рюити Сакамото, сообщило Kyodo

"К сожалению, она сегодня погибла… Попала под троллейбус", — сказал он.

Актриса была на остановке в тот момент, когда ее сбило транспортное средство, написали в группе ВКонтакте студии озвучания Red Head Sound. "По предварительным данным, ее сбил автобус прямо на остановке… А завтра, к слову, 10 апреля, Елена могла бы отпраздновать свой 54-й день рождения", — сказано в сообщении.

"Огромная и невосполнимая потеря для всей индустрии. Помним и скорбим!", — также говорится в сообщении.

Шульман являлась актрисой и режиссером дубляжа. Она озвучила 656 фильмов, сыграла в 56 картинах и была режиссером дубляжа в 46 проектах. Ее голосом говорили герои таких известных фильмов, как Мэри Джейн ("Человек-паук", 2002), Кузя и Баба Капа ("Лунтик"), Рамонда ("Черная Пантера"), Настасья ("Три Богатыря"), Мэри Ватсон ("Шерлок"), Карен Уиллер ("Очень странные дела"), Дори ("В поисках Немо") и многих других. Шульма сотрудничала со студиями "Нева-фильм" и "Ленфильм". Она дублировала известных актрис: Марион Котийяр, Сигурни Уивер, Линдси Лохан и Дрю Бэрримор.