КРАСНОЯРСК, 9 апр — ПРАЙМ. Глава Красноярского края Александр Усс публично поблагодарил всех тех, кто оказал помощь и поддержку в возвращении в Россиь его сыну Артему, но не прокомментировал появившиеся в СМИ версии возвращения. МВД изменило меру пресечения в отношении Усса-младшего

"Этот путь был не простым, есть много версий, предположений как в наших, так и в зарубежных СМИ, я не стану их комментировать. Думаю, с большим основанием об этом мог бы сказать Артем, но как человек, по разным причинам не склонный к публичности, и будет ли он об этом говорить, что и когда? Я не знаю. Хочу от всей души сказать спасибо всем, кто поддерживал, болел", — заявил Усс-старший в видеообращении в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что за границей очень много сторонников России. "Кстати, и за пределами нашей страны есть очень много порядочных и искренних людей, которые поддерживают Россию, симпатизируют ей и в трудные моменты готовы подставить плечо. Я знаю, о чем говорю", — подчеркнул он.

Губернатор отдельно выразил благодарность президенту России Владимиру Путину. "Отдельные слова благодарности нашему президенту. Он не просто руководитель нашего государства, он человек с большим и открытым сердцем", — сказал Усс.

Во вторник Артем Усс сообщил РИА Новости, что находится в России. По его словам, он вынужденно сбежал из-под домашнего ареста в Италии: из-за неверия в объективность правосудия, когда против России "играют без правил".