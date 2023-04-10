МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Каждый десятый в России предпочитает, чтобы в пасхальном куличе не было изюма, при этом треть россиян, которым не нравится кулич, могли бы поменять свое отношение, если бы в нем не было этого сухофрукта, следует из данных сервиса "Яндекс Еда", с которыми ознакомилось РИА Новости. Россиянам посоветовали закупить несколько продуктов перед Пасхой

"Большая часть опрошенных (81%) заявили, что любят куличи. Среди предпочтительных начинок респонденты в наибольшей степени выделили изюм (70%), далее идут сухофрукты (38%) и орехи (37%). Тем не менее каждый десятый респондент отметил, что не любит изюм и не хотел бы, чтобы он был в куличах. Среди тех, кто куличи не любит, треть (31%) отметили, что изменили бы свое мнение, не будь внутри выпечки изюма", — говорится в исследовании.

Отмечается, что на Пасху россияне чаще всего покупают или готовят куличи (80%), вареные яйца (75%) и творожные пасхи (43%). Среди тех, кто предпочитает куличи, почти половина рассказала, что выпекает самостоятельно или их готовят родственники. Но большинство (71%) предпочитают покупать куличи в магазине, а 16% — заказывать из пекарен и ресторанов.

При этом самостоятельно красят вареные яйца 78% россиян, а 7% респондентов украшают яйца стразами и наклейками. Однако покупным крашеным яйцам россияне практически не доверяют — их выбирает только 1% респондентов.

Католики в этом году отметили Пасху 9 апреля, православные христиане встретят праздник Пасхи 16 апреля. Праздник отмечают в течение недели: Светлая седмица у православных закончится 22 апреля перед Красной горкой (первым воскресеньем после Пасхи), у католиков — 16 апреля.