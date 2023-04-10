МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. В Госдуме занимаются вопросом семейной ипотеки, в том числе, как сделать так, чтобы семья, которая приобретает большую квартиру по метражу, получала меньший процент по ипотеке, рассказала в ходе круглого стола в Госдуме на тему законодательного обеспечения создания условий для увеличения рождаемости в России первый зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи Татьяна Буцкая. Средняя ставка по ипотеке в России достигла 8,3 процента

"Семейная ипотека 6%… Здесь тоже вопросы к нам, о том, как сделать так, чтобы чем больше была квартира, тем меньше была процентная ставка. Чтобы больше семей позволяли себе брать либо большее количество квадратных метров в ипотеку, либо как раз на те самые дома", — сказала она.

По ее мнению, такую ипотеку больше всего берут на покупку однокомнатной квартиры.

"О какой большой семье мы можем там говорить?" — задалась вопросом Буцкая и отметила, что обо всех программах, которые предусмотрены для многодетных семей, нужно лучше информировать их пользователей, так как "многие в этом вообще ничего не понимают".