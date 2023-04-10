МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Школьникам можно "платить" за отличную успеваемость, путем перечисления средств на "Пушкинскую карту". С таким предложением депутат Госдумы от "Новых людей" Анна Скрозникова обратилась к главе правительства РФ Михаилу Мишустину. Копия соответствующего обращения есть у агентства РИА Новости. В Госдуме одобрили поправки о штрафах за продажу вейпов детям

"Учитывая положительное влияние "Пушкинской карты" на культурное развитие молодых людей, представляется целесообразным провести эксперимент по использованию указанной программы для создания материальных стимулов в целях повышения учебной успеваемости молодых людей", — написала она.

Депутат выступали с предложением провести эксперимент по предоставлению материального вознаграждения в виде зачисления средств на "Пушкинскую карту" для старшеклассников за высокую учебную успеваемость.

По ее словам, концепция указанного эксперимента может состоять в виде автоматической конвертации оценок "пять" за каждый школьный предмет из системы "Электронного журнала" по итогам четверти в финансовые средства, зачисляемые на "Пушкинскую карту". К началу нового учебного года в России ликвидирована третья смена в школах

Ссылаясь на исследование одного канадского университета Скрозникова пояснила, что финансовое стимулирование имело эффект, "выраженный в небольшом росте среднего балла". При этом она добавила, что на территории РФ подобных экспериментов не проводилось, в связи с чем "невозможно однозначно утверждать отсутствие возможных положительных эффектов на повышение успеваемости учеников при создании материальных стимулов".

Депутат попросила Мишустина поручить профильным федеральным органам рассмотреть целесообразность проведения такого эксперимента.

ЦИК РФ 29 марта передал вакантный мандат депутата восьмого созыва Максима Гулина, досрочно сложившего полномочия в связи с переходом на работу в "Движение первых", кандидату из федерального списка партии "Новые люди" Анне Скрозниковой.