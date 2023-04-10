МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Композитор и певец Игорь Николаев подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "Выпьем за любовь", сообщили РИА Новости в ведомстве. Путин назвал один из способов улучшения демографии

"Заявка на регистрацию товарного знака на данный момент находится на стадии экспертизы. Классы МКТУ: 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 43", — рассказали в Роспатенте.

Данные классы включают производство мясных продуктов, молочных, кофе, чая, пива, компотов, шоколада, мороженого, минеральной воды.

Также в перечисленные классы входят услуги "обучения и профессиональной подготовки, услуги, целью которых являются увеселение, развлечение и отдых людей, а также услуги по предоставлению публике произведений визуального искусства или литературы в культурных или образовательных целях".