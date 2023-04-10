С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — ПРАЙМ. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи, оставившего продавцу "чаевые", чтобы тот не спешил вызывать правоохранителей. Страховщики предупредили россиян о новом виде мошенничества

Вечером 10 апреля в подразделение полиции Кировского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от 25-летней директора салона сотовой связи о том, что неизвестный ворвался в салон на проспекте Ветеранов и, угрожая ей пистолетом, забрал пять тысяч рублей и мобильный телефон. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой).

"10 апреля в 02.05 у дома 11 корпус 2 по улице Рихарда Зорге сотрудниками главка за совершение указанного преступления задержан 35-летний неработающий ранее судимый петербуржец", — сказано в сообщении пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным местных СМИ, сославшихся на запись с камеры видеонаблюдения, грабитель попросил продавщицу показать ему телефон "более-менее получше", а затем вдруг достал пистолет и потребовал все деньги из кассы. "Спокойно, я не трону, ты мне не нужна", — сказал он, оставив пару купюр за прилавком и попросив не нажимать тревожную кнопку хотя бы три минуты.