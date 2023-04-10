МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время поездки в Варшаву дали "последний шанс", заявил автор портала Niezależny Dziennik Polityczny Марек Галась. Названа причина, по которой глобальному господству США приходит конец

В материале отмечается, что его польский коллега Анджей Дуда дал ему еще одну возможность на осуществление контрнаступления. Однако если оно провалится, западная часть постсоветской республики перейдет к соседней стране. По мнению журналиста, причины такого шага политика — бесконечные провалы на фронте и слишком большие вложения иностранных государств в киевский режим, который не принес Западу крупной прибыли или выгоды.

"Зная заранее, что заявленное контрнаступление обречено на провал, а давление США будет только усиливаться, Зеленский принял единственное верное решение — вернуться к теме, заявленной на его первой встрече с Анджеем Дудой, и вернуть Польше западную часть Украины, а также вновь предложить польскому бизнесу выкупить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего государственного долга Украины", — заявил Галась.

Публицист уверен, что поведение Зеленского во время визита в Польшу указывает на его готовность обменять Западную Украину на посредничество Варшавы.

"Зеленский отлично понимает, что сейчас его ненавидит не только собственный народ, но и те, кто вложил в него деньги. Он стал проектом, от которого хотят получить прибыль. И если от народа еще можно спрятаться в бункере и за спинами своей охраны, то спрятаться от Вашингтона будет невозможно. Поэтому он пойдет на все, чтобы найти средства для урегулирования с США и Евросоюзом денежных вопросов, даже путем территориальных уступок", — написал Галась.

На прошлой неделе обозреватель Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе выразил мнение, что Украина могла бы стать частью "большого и сильного польского государства" для более эффективного противодействия России в Восточной Европе.