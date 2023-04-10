МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Twitter не удалила 1,3 тысячи запрещенных в РФ материалов, оснований для снятия ограничений с иностранного сервиса нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

"Российские пользователи не испытывают недостатка в возможности получения информации и общении благодаря популярным отечественным социальным сервисам, показывающим активный рост аудитории, развитие функционала, познавательного и развлекательного контента", — говорится в сообщении.

"Оснований для снятия ограничений с иностранных сервисов в настоящее время нет", — ответили в ведомстве на вопрос о том, стоит ли ожидать разблокировку Twitter в России.

В ведомстве добавили, что на сегодняшний день администрация Twitter не удалила 1,3 тысячи запрещенных материалов. Такие материалы, помимо детской порнографии, наркотического и суицидального контента, содержат призывы к участию в массовых беспорядках, сообщения экстремистских организаций, фейки, в том числе о ходе проведения специальной военной операции.

"В социальной сети продолжается распространение и иного деструктивного контента, противоречащего традиционным российским духовно-нравственным ценностям", — отмечается в сообщении ведомства.

В апреле прошлого года Twitter сообщил, что социальная сеть не будет продвигать или рекомендовать страницы, связанные с российским руководством, как в ленте, так и в поиске. Осенью бизнесмен Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению этой соцсети, пообещав либерализовать ее редакционную политику, которую критиковали за жесткую цензуру. В апреле Twitter вновь выдает в поиске аккаунты российских государственных ведомств, в том числе страницы Кремля, МИД РФ и посольств России за рубежом.

Ранее в понедельник депутат Госдумы Антон Горелкин выразил мнение, что Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России, и что следует пересмотреть решение о блокировке в РФ этой соцсети.

Доступ к Twitter в России был ограничен по требованию Генпрокуратуры с 24 февраля 2022 года.