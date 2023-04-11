МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Кикшеринговый сервис Whoosh запустил аренду городских электровелосипедов в Санкт-Петербурге, в ближайшее время они также появятся в Московской области, услуга будет доступна в том же приложении, что и аренда самокатов, говорится в сообщении сервиса. Финансовый директор Whoosh рассказал об инвестпрограмме компании

"Whoosh запускает компактные городские электровелосипеды в Московской области и Санкт-Петербурге. Первые велосипеды уже появились в Санкт-Петербурге, а в ближайшее время они поедут и в Подмосковье", — сообщает компания.

Отмечается, что в Санкт-Петербурге будет доступно 1,5 тысячи велосипедов, в Подмосковье — 2,5 тысячи. Услуга будет доступна в том же приложении, что и аренда самокатов.

"Чтобы включить мотор, нужно начать крутить педали. Выключается он тоже автоматически: на отметке 25 километров в час. Мощность электродвигателя — 25 киловатт. Соответственно, по ПДД этот транспорт относится к категории "велосипеды" — для поездки не нужны права. Помимо этого, медленные зоны, скоростные ограничения и запреты для электровелосипедов остаются теми же, что и для самокатов Whoosh", — отметили в компании.

"Велосипеды рассчитаны на передвижения на дистанцию от 7 километров… Каждый велосипед обошелся компании приблизительно в 120 тысяч рублей", — уточняется в сообщении.