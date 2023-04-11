МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Чат-бот ChatGPT подготовил проект мирного договора между Россией и Украиной, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

Газета получила ему выполнить соответствующую задачу. ChatGPT нужно было написать письма от лица федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца президентам России Владимиру Путину и Украины Владимиру Зеленскому с призывом к миру. Forbes назвал страну, которая уйдет из-под власти США

В документе к Путину было сказано, что Германия признает законные интересы России в сфере безопасности.

"Мы хотели бы предложить вам перспективу того, что конструктивное взаимодействие и готовность к прекращению огня и мирным переговорам могут открыть дверь для улучшения сотрудничества между Россией и Европой. Это пойдет на пользу как экономическим, так и политическим связям между нашими странами и поможет решить общие проблемы безопасности в рамках сотрудничества", — подчеркивалось в послании.

Помимо этого, искусственный интеллект сформулировал проект мирного договора об урегулировании конфликта на Украине. Документ включал в себя такие пункты, как немедленное прекращение огня, отвод войск на первоначальные позиции, создание демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии конфликта под надзором международных миротворческих сил, предоставление автономии Донецку и Луганску в составе Украины и законодательное закрепление защиты прав русскоязычного населения в этих регионах.

Кроме того, в созданном ChatGPT проекте подчеркивалась необходимость нормализации отношений между конфликтующими странами. На обе стороны возложили ответственность по восстановлению пострадавших районов совместно с международным сообществом, а также был озвучен призыв к ООН, ЕС и ОБСЕ внимательно проследить за выполнением данного договора.

ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.