МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев призвал россиян не беспокоиться и отметил, что кнопка удаления аккаунта на "Госуслугах" вернулась, об этом он написал в одном из Telegram-чатов российской IT-отрасли, где до этого обсуждалась возможность удаления аккаунта на портале госуслуг. Названы особенности работы новых платежных карт для зарубежных покупок

В конце марта функция удаления профиля на "Госуслугах" онлайн стала недоступной. При попытке удаления профиля в приложении портала всплывало сообщение, что функция недоступна. В веб-версии сервиса данная функция также отсутствовала. 11 апреля функция вновь появилась на портале госуслуг.

"Не надо беспокоиться. И кнопка вернулась", — написал Шадаев.