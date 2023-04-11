МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Проблем с производством загранпаспортов нового типа в России не будет, нужно немного времени для расширения производства, заявила генеральный директор "Микрона" Гульнара Хасьянова в рамках форума "Связь-2023". Госдума продлила срок обращения за кредитными каникулами

"Конечно, конечно. Все будет хорошо", — сказала она, отвечая на уточняющий вопрос о том, что проблем с данным документом больше не будет и "Микрон" нашел аналоги зарубежным материалам.

Хасьянова отметила, что ситуация с поставкой чипов для загранпаспортов была "прогнозируемая". Хасьянова отметила, что производство обычно заказывается за месяц, а в случае возросшего спроса требуется "немножечко больше времени, чтобы расширить производство".

Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне "Гознака". Затем на портале было опубликовано объявление, что прием заявлений на биометрические загранпаспорта временно приостановлен со 2 февраля.

Как пояснили тогда в "Гознаке", производитель микросхем для таких паспортов, АО "Микрон", осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы. В компании рассчитывали, что после завершения этой работы ритмичность производства и персонализации загранпаспортов будет восстановлена в течение месяца.

В начале марта "Гознак" сообщал, что в настоящее время выпускает загранпаспорта нового образца только по полученным ранее заявкам, говорить о восстановлении их производства в обычном режиме пока преждевременно.