МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Вашингтону не следует критиковать другие страны за то, что они не хотят находится под его гнетом, написал в своем Твиттере депутат Европарламента Мик Уоллес. "Роют себе могилу". Названа причина неизбежного краха долларовой гегемонии

"Приходило ли когда-нибудь в голову Марко Рубио, что большая часть мира устала от вмешательства империи США в дела других стран, от того, что они игнорируют права других на суверенитет, и от того, что его государство злоупотребляет господством доллара для продвижения своих финансовых интересов ценой огромных потерь других людей?" — задался он вопросом.

Именно так политик отреагировал на предложение Рубио "устроить Франции проверку" на европейскую солидарность после заявления ее президента Эммануэля Макрона по итогам его визита в Китай.

В своем комментарии французский лидер отметил, что Европе не стоит втягиваться в противостояние Вашингтона и Пекина из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". Макрон подчеркнул, что европейцам "необходимо наконец проснуться и подумать о своих интересах".