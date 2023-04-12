Пентагон готовит черновик соглашения по Украине, заявил Херш
Херш: военные США готовят черновик соглашения по Украине на случай поражения России
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ВАШИНГТОН, 12 апр — ПРАЙМ. Американские военные составляют черновик соглашения об окончании конфликта на Украине, который намереваются предложить России в случае ее поражения, заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источник.
"Мне сообщили, что два месяца назад Объединенный комитет начальников штабов проинструктировал членов штабов — военный термин "поставил задачу" — составить черновик договора об окончании войны, чтобы предоставить его россиянам после их поражения на боя на Украине", — сообщил он в материале, опубликованном на его странице на платформе Substack.
Херш опубликовал 8 февраля собственное расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
https://1prime.ru/society/20230412/840351882.html
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