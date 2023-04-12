ВАШИНГТОН, 12 апр — ПРАЙМ. Американские военные составляют черновик соглашения об окончании конфликта на Украине, который намереваются предложить России в случае ее поражения, заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источник. Херш дал правдивую оценку умственным способностям Байдена

"Мне сообщили, что два месяца назад Объединенный комитет начальников штабов проинструктировал членов штабов — военный термин "поставил задачу" — составить черновик договора об окончании войны, чтобы предоставить его россиянам после их поражения на боя на Украине", — сообщил он в материале, опубликованном на его странице на платформе Substack.

Херш опубликовал 8 февраля собственное расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.