ВАШИНГТОН, 12 апр — ПРАЙМ. Американские военные составляют черновик соглашения об окончании конфликта на Украине, который намереваются предложить России в случае ее поражения, заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источник.

Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали

Херш дал правдивую оценку умственным способностям Байдена

"Мне сообщили, что два месяца назад Объединенный комитет начальников штабов проинструктировал членов штабов — военный термин "поставил задачу" — составить черновик договора об окончании войны, чтобы предоставить его россиянам после их поражения на боя на Украине", — сообщил он в материале, опубликованном на его странице на платформе Substack.

Херш опубликовал 8 февраля собственное расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.