МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. В мире не существует учения о том, что несхождение Благодатного огня может быть связано с концом света, это лишь частное богословское мнение, пояснил в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне (Москва), доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов. В Туве заявили о готовности к выходу из спячки "чумных" сурков

"Нет утвержденного церковным сознанием учения о том, что схождение или несхождение Благодатного огня как-то коррелирует с началом или не началом конца света. Это (утверждение — ред.) все-таки относится к пространству частных богословских мнений, которые не имеют общецерковного подтверждения. Мы не знаем из истории, когда было письменно засвидетельствовано, что благодатный огонь не сходил, включая хорошо известную историю, когда этот огонь сходил вне Кувуклии", — сказал он и отметил, что верующие и в текущем году ждут схождения Благодатного огня и его доставку в Россию.

"По установившейся традиции в нашем храме, перед тем как вернуться после крестного хода на Пасху, мы всех просим освободить храм, тушим все свечи, лампады, чтобы храм изнутри был похож на темный гроб. И когда в этот мрак входит священник с подсвечником, и от него зажигаются все остальные огоньки, — это пронзительный образ, что Бог как свет, которого не может объять никакая тьма, входит в нашу жизнь", — рассказал протоиерей.

Он подчеркнул, что Благодатный огонь — символ Бога "не потому что он зажжен в Иерусалиме, а потому что в Иерусалиме воскрес Христос — и вот этот свет Божий входит в нашу душу и изгоняет из нее всякий мрак".

По его словам, символика благодатного огня позволяет человеку задаться вопросом, есть ли в душе отблеск божественного света, "который воскресший Христос привносит в мрак нашей жизни". Ведь "важны отношения живого человека с живым Богом" и "все богослужение вращается вокруг выстраивания личных отношений между Богом и общностью христиан, которые собрались в Церкви", рассказал Великанов. Россиянам посоветовали закупить несколько продуктов перед Пасхой

"Важно акцентировать внимание на символизме Благодатного огня, а не на каком-то особом магическом действии, потому что магическое действие всегда механистично, оно не может не работать. Если вы не получаете закономерный результат, значит, вы нажали не на те кнопки или что-то сломалось. Для христианства такой механистически подход неприемлем", — добавил он.

Благодатный огонь ежегодно сходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Он появляется в Кувуклии — часовне внутри иерусалимского храма Гроба Господня, который возведен над пространством, где, по преданию, был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Затем огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя. Одно из мнений, которое бытует среди верующих христиан разных стран, что если Благодатный огонь не сойдет, наступит конец света.