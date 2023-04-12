Принц Гарри посетит коронацию Карла III без жены и детей
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Принц Гарри будет присутствовать на коронации своего отца короля Великобритании Карла III, при этом его жена Меган Маркл останется с детьми в США, в Калифорнии, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.
"Букингемский дворец рад подтвердить, что герцог Сассекский посетит церемонию коронации в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Герцогиня Сассекская останется в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет", — привел телеканал заявление дворца.
Ранее телеканал Sky News сообщил, сославшись на биографа королевской семьи Анджелу Левин, что принц Гарри и Меган не явятся на коронацию Карла III по причине отказа Букингемского дворца пригласить на мероприятие их детей.
https://1prime.ru/society/20230412/840354370.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.