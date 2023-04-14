МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. К концу 2023 года США и страны Евросоюза, уставшие от украинского конфликта, вынудят Киев пойти на переговоры с Россией и подписать невыгодное соглашение, утверждают в статье для Foreign Affairs сотрудники американского Совета по международным отношениям Ричард Хаасс и Чарльз Купчан. Украина получит еще 115 миллиардов долларов от международных партнеров

По их словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется умерить свои амбиции, что в глазах многих украинцев будет выглядеть как государственная измена. При этом подчеркивается, что ВСУ не смогут победить российскую армию даже при поддержке Запада, а при отказе от мирного урегулирования Украина утратит всю предоставляемую ей помощь.