МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Из-за внутренних проблем страны Запада не смогут выполнить данные Украине обещания, пишет в материале для газеты The Hill бывший советник Госдепа, старший научный сотрудник Гуверовского института Расселл Берман. Инфляция в Германии замедлилась до 7,4 процента

Как указывается в статье, "чем дольше затягивается конфликт, тем больше вероятность, что лишенные энтузиазма союзники из Западной Европы соскочат: Германию недавно парализовала общенациональная забастовка, а Франция борется с массовыми протестами из-за пенсионной реформы".

Берман уверен, что внутренние проблемы очень скоро переключат внимание политиков западных стран с проблем Украины, и все данные Киеву обещания останутся невыполненными.

Это означает, что будут сокращены объемы поставок военной техники и боеприпасов, что приведет к поражению украинских войск и нанесет репутационный ущерб США, поскольку весь мир сочтет это за пример американского упадка, резюмировал Берман.