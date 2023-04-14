МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Необходимо ввести "дни без рекламы" на ТВ в памятные даты, например, в День Победы или День защитника Отечества, с таким предложением первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе Минцифры Максуту Шадаеву, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. Минцифры предложило приравнять документы на "Госуслугах" к оригиналам

Политик отмечает, что к ней неоднократно обращались представители ветеранских и патриотических общественных организаций по вопросу неэтичности и несоответствия коммерческих рекламных роликов общему посылу сетки вещания ТВ в такие памятные даты, как День Победы, День памяти и скорби, День защитника Отечества.

По словам парламентария, подобная реклама "нарушает целостность семантического нарратива программы телевещания в ключевые даты отечественной истории", теряется общий патриотический посыл и наносится "значительный ущерб воспитанию подрастающего поколения".

"С целью решения данной проблемы представляется возможным установить несколько ключевых дат, за которыми будет закреплен статус "дни без рекламы", когда в программе телевещания не будет демонстрироваться реклама", — отмечает Лантратова.

При этом депутат предлагает и альтернативный вариант — дни социальной рекламы, когда в те же даты в рекламе будут демонстрироваться видеоролики, направленные на "прославление героизма наших воинов, продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей, воспитание молодежи".