МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Россия не видит тенденций к смягчению деструктивной политики Евросоюза по визовым ограничениям для россиян, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. США ввели экспортные ограничения против 28 компаний

"Со своей стороны тенденций к смягчению деструктивной политики ЕС на данном направлении, к сожалению, не наблюдаем", — сказал Климов.

Дипломат напомнил, что инициатива приостановки соглашения 2006 года между РФ и ЕС об упрощении выдачи виз исходила от представителей Евросоюза, а на сегодняшний день многие страны ЕС, в том числе Польша, Чехия, Финляндия, страны Балтии, в индивидуальном порядке ввели запреты или ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам.

Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября 2022 года договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура. Исключения были сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.

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