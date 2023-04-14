МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Россияне стали чаще жаловаться на психологическое насилие на работе — за четыре года доля страдающих от абьюза сотрудников увеличилась с 31% до 40%, причем чаще всего они сталкиваются с нарушением условий труда, злоупотреблением властью и унижениями свидетельствуют данные исследования SuperJob, которые есть у РИА Новости. Аналитики узнали, на что россияне тратят деньги по выходным

"Число россиян, жалующихся на абьюз на работе, растет: 31% в 2019 году, 40% сейчас", — говорится в исследовании. В то же время 45% опрошенных с психологическим насилием не сталкивались, остальные респонденты от ответа воздержались.

Отмечается, что чаще всего об абьюзивных отношениях в рабочем коллективе говорили респонденты в возрасте от 25 до 34 лет.

"Основными проявлениями абьюза на работе россияне считают ситуации, в которых нарушается Трудовой кодекс: добровольно-принудительную сверхурочную работу, задержку зарплаты и выполнение поручений, не относящихся к рабочей деятельности (30%). 23% россиян сталкивались со злоупотреблением руководства властью, 15% — с унижениями и 13% — с эмоциональным давлением", — говорится в исследовании.

Среди основных проявлений абьюза россияне также указали психологическое давление (13% респондентов), повышенный тон и оскорбления (по 12%), угрозы и шантаж (11%). Реже граждане отмечали хамство и грубость (8%), игнорирование, пренебрежение и высокомерие (7%), насмешки и издевательства (5%), кумовство и блат (5%), нецензурную брань (4%), сплетни и харассмент (по 3%). В вопросе предполагался множественный вариант выбора.

В исследовании участвовали 3000 экономически активных граждан с опытом работы из всех округов страны.