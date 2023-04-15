МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Глава МИД Германии Анналена Бербок попыталась во время визита в Китай провести нравоучительный урок по вопросам соблюдения прав человека в Поднебесной и на итоговой пресс-конференции получила жесткий отпор от своего китайского коллеги Цинь Гана, пишет Die Zeit. МВФ оставил без изменений прогноз по росту ВВП Китая

Как отмечает издание, в ходе своего официального визита в Китай, который прошел с 13 по 15 апреля, Бербок попыталась указать Цинь Гану "правильный путь" и научить его, как, опираясь на западные ценности и виденье ситуации в мире, китайские власти обязаны относиться к правам человека.

Глава китайского внешнеполитического ведомства не заставил себя долго ждать и жестко ответил на эти попытки: "Если Китаю кто-то точно не нужен, то это еще один "наставник" с Запада".