МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Бывшая сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер раскрыла план действий США в случае гибели американского солдата на Украине, передает канал Fox News. БРИКС лишит США статуса гегемона, утверждает издание Asia Times

Коффлер заявила, что в указанной ситуации США не станут наносить удары по Российской Федерации и могут вообще никак не отреагировать на "случайную гибель" американского военнослужащего.

По ее словам, ни один из американских лидеров не рассматривал бы возможность активных боевых действий в отношении России до тех пор, пока противостояние не "зашло слишком далеко", а российская сторона не "атаковала и убила сотни американцев".

Если бы американский солдат погиб на Украине, то США, как полагает

Коффлер, скорее всего ввели бы против России дополнительные санкции.