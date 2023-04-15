В США озвучили план действий в случае гибели своего солдата на Украине
Экс-разведчица США: Вашингтон мог бы ввести санкции в случае гибели своего солдата на Украине
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Бывшая сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер раскрыла план действий США в случае гибели американского солдата на Украине, передает канал Fox News.
Коффлер заявила, что в указанной ситуации США не станут наносить удары по Российской Федерации и могут вообще никак не отреагировать на "случайную гибель" американского военнослужащего.
По ее словам, ни один из американских лидеров не рассматривал бы возможность активных боевых действий в отношении России до тех пор, пока противостояние не "зашло слишком далеко", а российская сторона не "атаковала и убила сотни американцев".
Если бы американский солдат погиб на Украине, то США, как полагает Коффлер, скорее всего ввели бы против России дополнительные санкции.
https://1prime.ru/society/20230415/840381704.html
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