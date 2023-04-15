МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Один из китайских аэростатов пролетал над авианосной ударной группой США, а другой разбился в Южно-Китайском море, сообщает газета Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы разведки США. Financial Times объяснила, почему Китай отказывается принимать Блинкена

Газета пишет, что, согласно документам, у разведки США сохранялись вопросы об истинных способностях аэростата, который пролетал над континентальной частью США в январе и феврале. Также в материалах говорится, что разведслужбам было известно еще о нескольких китайских аэростатах. Как отмечается, аэростат, пролетавший над США в этом году и названный американскими спецслужбами Killeen-23, нес множество датчиков и антенн, которые правительство США не идентифицировало спустя более недели после того, как был сбит шар.

"Согласно другому секретному документу, еще один шар пролетал над авианосной ударной группой США в ходе инцидента, о котором ранее не сообщалось, а третий рухнул в Южно-Китайском море, хотя конкретная информация о датах запуска не приводится", — говорится в сообщении газеты.

По ее данным, авианосная ударная группа находилась в Тихом океане.

Издание продолжает, что в одном из трех документов, подготовленном Национальным агентством геопространственной разведки (NGA) США и датированном 15 февраля, содержится наиболее подробная на сегодняшний день правительственная оценка Killeen-23 и двух аэростатов прошлых лет, названных Bulger-21 и Accardo-21. Из документов неясно, идет ли речь об аэростате, пролетавшем над авианосной ударной группой, и о шаре, рухнувшем в Южно-Китайском море. Согласно документу, Bulger-21 нес сложное оборудование для наблюдения и обогнул земной шар с декабря 2021 года по май 2022 года, а Accardo-21 нес аналогичное оборудование, а также датчик, "на шарнире, обшитый фольгой".

Неназванный американский чиновник заявил изданию, что таким шарам даются имена в алфавитном порядке от A до Z. Газета пишет, что аэростаты, по всей видимости, называют в честь известных преступников.

Как пишет газета, аналитики разведки США пришли к выводу, что пролетавший над страной шар мог генерировать достаточную мощность для работы "любой" технологии наблюдения и разведки, в том числе типа радара, который может видеть ночью, сквозь облака и тонкие материалы.

Издание отмечает, что, согласно одному из документов, проникновение аэростата в воздушное пространство США в конце января, вероятно, застало врасплох представителей правительства КНР. Согласно документу, информация о проникновении, вероятно, была "сильно скрыта" в китайских вооруженных силах, которым якобы не хватает "сильного руководящего" надзора за программой аэростатов. Также в документе говорится, что некоторые в китайском правительстве сочли реакцию МИД страны плохой из-за того, что она позволила стать кризису "сенсационным".

Газета добавляет, что согласно документам, Killeen-23 содержал параболическую антенну диаметром 1,2 метра, несколько неопознанных датчиков и, возможно, мачтовую антенну.

Американские военные в начале февраля сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек всю сухопутную часть США. В Пекине заявляют, что речь идет о гражданском метеозонде, отвергая обвинения в шпионаже.

Газета New York Times ранее сообщала, что новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в сеть. Утверждалось, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне заявили РИА Новости, что изучают информацию об утечке.