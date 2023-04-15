МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Россиянам в призывном возрасте не будут рассылать "электронные повестки" в "веерном" формате, заявили в Генштабе ВС России. В Госдуме разъяснили, когда электронная повестка считается полученной

"Веерных" рассылок "электронных повесток" гражданам призывного возраста не будет", — сказал начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Андрей Бирюков.

Он подчеркнул, что единый электронный реестр создали в первую очередь для того, чтобы упростить взаимодействие россиян с военкоматами. Благодаря нововведению граждане могут вставать на воинский учет, уточнять свои данные и оформлять отсрочки в онлайн-режиме, направляя соответствующие документы в электронной форме. Приходить в комиссариаты, как это было раньше, теперь не обязательно, отметил Бирюков.

Всю необходимую информацию россияне смогут получить в личном кабинете на портале госуслуг, добавил он.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что все действующие на сегодняшний день отсрочки остаются в силе в полном объеме в рамках весеннего призыва.