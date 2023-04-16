МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Министр обороны Китая генерал-полковник Ли Шанфу в воскресенье отправляется в Россию с первым после назначения на должность главы ведомства зарубежным визитом. В Китае жестко ответили на "урок демократии" Бербок

Минобороны РФ в пятницу сообщило, что Ли Шанфу посетит Россию с 16 по 18 апреля, в свою очередь китайское оборонное ведомство указало, что поездка продлится с 16 по 19 апреля.

"Это его первая зарубежная поездка после назначения на должность главы китайского военного ведомства в марте 2023 года. В ходе визита спланированы переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу со своим китайским коллегой", — сообщили в МО РФ.

Стороны обсудят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, а также актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.

Официальный представитель оборонного ведомства КНР Тань Кэфэй в свою очередь сообщил, что Ли Шанфу в рамках визита планирует посетить учебное заведение по подготовке российских военнослужащих.

"В последние годы под стратегическим руководством лидеров двух государств отношения между вооруженными силами Китая и России поддерживают высокий уровень функционирования, достигнут новый прогресс в стратегических коммуникациях, совместных учениях и практическом сотрудничестве", — добавил Тань Кэфэй.

По его словам, такие связи между армиями двух стран постоянно обогащают стратегическое содержание российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.

Генерал-полковник Ли Шанфу был утвержден на пост главы оборонного ведомства на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) в марте этого года.

Ли Шанфу родился в 1958 году в городе Чэнду в юго-западной провинции Сычуань в семье высокопоставленного военного. Он окончил престижный Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая в городе Чанша юго-восточной провинции Хунань, после окончания учебы работал в Центре запуска спутников Сичан в провинции Сычуань.

В 2003 году, в возрасте 45 лет, Ли Шанфу стал директором космодрома Сичан, на этой должности проработал более десяти лет, в течение которых руководил многими миссиями по космическим запускам. Китайские СМИ отмечали, что опыт Ли Шанфу в космической сфере "будет способствовать быстрому развитию информатизации НОАК в новую эпоху".

В 2016-2017 годах был заместителем командующего силами стратегического обеспечения НОАК, в 2017-2022 годах возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. В 2018 году минфин США ввел санкции против этого департамента и его главы Ли Шанфу из-за военного сотрудничества с Россией. Сообщалось, что санкции были введены из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400.