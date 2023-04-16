МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Встреча глав МИД стран "большой семерки" откроется в воскресенье на известном курорте Каруидзава японской префектуры Нагано. Япония объяснила, почему продолжит участие в проектах на Сахалине

Встреча продлится по 18 апреля. В ней примут участие главы внешнеполитических ведомств Японии, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Канады. Кроме этого, будет присутствовать верховный представитель Евросоюза. Встреча глав МИД G7 станет второй по счету в череде министерских встреч под председательством Японии.

Как заявили ранее представители японского МИД, Токио в этом году решил не приглашать на встречу глав МИД стран "большой семерки" представителей не входящих в G7 стран, так как "глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси хотел бы провести более обстоятельные обсуждения среди членов "семерки" так таковой".

Помимо приветственных церемоний и рабочего ужина планируются шесть сессий, центральной темой одной из которых станет ядерное разоружение и, в частности, представленный в прошлом году премьер-министром Японии Фумио Кисидой "хиросимский план", строящийся на пяти пунктах: продолжение неприменения ядерного оружия; повышение транспарентности относительно ядерных возможностей стран; поддержание тенденции на уменьшения мировых запасов ядерного вооружения; обеспечение нераспространения ядерного оружия и продвижение мирного использования ядерной энергетики; побуждение мировых лидеров и других общественных деятелей посетить пострадавшие от ядерных бомбардировок Хиросиму и Нагасаки.

Как ожидается, участники встречи также затронут темы Украины и безопасности в азиатском регионе, в том числе ситуацию вокруг Тайваня и развитие ракетной программы КНДР.

По итогам министерской встречи ожидается публикация итогового документа. Несмотря на то что представители МИД Японии утверждают, что формат документа, а также его конкретные формулировки еще согласовываются, телеканал NHK со ссылкой на черновик совместного заявления сообщил, что оно содержит "осуждение России в самых жестких выражениях", призыв к скорейшему выводу войск с Украины, а также критику в ее адрес за "распространение ложной информации для привлечения международной поддержки". В заявлении будет говориться и об усилиях для обеспечения доступа "к информации, заслуживающей доверия", сообщал канал.

Кроме того, как сообщалось, заявление будет содержать поддержку Украины и призыв к третьим странам не поставлять оружие России, чтобы закрыть лазейки в осуществлении санкций.

Главы МИД стран "семерки" в совместном заявлении, вероятно, также выразят беспокойство в связи с активностью Китая в Южно-Китайском море, подчеркнут важность мира и стабильности в Тайванском проливе, поддержат продвижение визитов лидеров государств и молодежи в Хиросиму и Нагасаки "для создания мира без ядерного оружия" и выступят за укрепление сотрудничества стран "семерки" на фоне "растущих угроз в сфере экономической безопасности".

В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Встреча лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских Островов. Кроме этих стран приглашение на саммит получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.