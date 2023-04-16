МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник обратится к гражданам в телеинтервью, чтобы объяснить, почему он подписал пенсионную реформу в течение нескольких часов после ее одобрения Конституционным советом. Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе

"Глава государства попытается объясниться перед французами после поспешной промульгации пенсионной реформы в ночь с пятницы на субботу — шаг, который вызвал гнев левых партий и профсоюзов, которые вновь обвинили его в презрительном отношении", — сообщило издание Echos.

Макрон обратится к нации в понедельник в 8 часов вечера по парижскому времени в предзаписанном телеинтервью.

Конституционный совет Франции в пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу президент Франции Эммануэль Макрон спешно подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале.

У президента было две недели на подписание закона, однако Макрон решил действовать быстро, не оставив шанса профсоюзам, которым предложил встречу в предстоящий вторник, убедить его отозвать законопроект.

После этого глава ведущего профсоюза Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине заявила, что поспешная промульгация закона "подтверждает сильное презрение президента как к населению, так и к профсоюзным организациям". Глава профсоюза "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT) Лоран Берже также отметил, что "с начала обсуждения реформы презрение, выказываемое рабочим, было постоянным".

После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы заявили, что не согласятся на встречу с Макроном, которую он предложил провести в предстоящий вторник. 1 мая они призвали устроить "исключительную и народную" протестную акцию.

Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Основной причиной реформы правительство Франции называет нехватку бюджетных денег на финансирование выплат пенсионерам. По официальным данным, в этом году не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит к 2030 году накопить более 17 миллиардов евро на эти нужды.