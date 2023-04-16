МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Если Дональд Трамп станет президентом, то отомстит президенту Украины Владимиру Зеленскому за отказ расследовать в 2019 году коррупционные схемы сына Джо Байдена Хантера в республике, заявил в беседе с Newsweek профессор Эмиль Нагенгаст. Трамп предсказал экономике США и доллару тяжелейшее поражение

"Если Трамп вернется в Белый дом, это будет катастрофой для Зеленского и Украины", — сказал Нагенгаст.

Профессор напомнил, что в сентябре 2019 года Трамп попросил Зеленского расследовать причастность сына Джо Байдена Хантера к коррупционным схемам на Украине, но украинский лидер отказался. А несколько дней спустя Трампа подвергли импичменту по заявлению анонимного информатора, который утверждал, что глава Белого дома оказывал давление на Зеленского в личных и политических целях.

"Трамп принял это на свой счет, и я не сомневаюсь, что он жаждет отомстить", — заключил Нагенгаст.