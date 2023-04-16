МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Развитие индонезийско-китайских отношений знаменуют конец западного колониализма и возрождение сильной Азии, заявил глава Института дружбы индонезийской исламской организации (LPOI) Саид Акил Сирадж. Индонезия готовится к отказу от Visa и Mastercard

По данным индонезийского агентства ANTARA, дружеские отношения Индонезии и Китая должны стать основой "для мира во всем мире".

"Отношения между Индонезией и Китаем будут поддерживать мир во всем мире в направлении лучшего, цивилизованного и взаимовыгодного мирового порядка", — заявил Сирадж во время публичной дискуссии с послом Китая в Индонезии Лу Каном.

Он добавил, что Китай, "как развитая страна с превосходством в различных аспектах", может привести Азию к созданию лучшей и выдающейся цивилизации.