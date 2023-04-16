В Индонезии предсказали конец господства западного колониализма
В Индонезии предсказали конец господства западного колониализма и возрождение сильной Азии
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Развитие индонезийско-китайских отношений знаменуют конец западного колониализма и возрождение сильной Азии, заявил глава Института дружбы индонезийской исламской организации (LPOI) Саид Акил Сирадж.
По данным индонезийского агентства ANTARA, дружеские отношения Индонезии и Китая должны стать основой "для мира во всем мире".
"Отношения между Индонезией и Китаем будут поддерживать мир во всем мире в направлении лучшего, цивилизованного и взаимовыгодного мирового порядка", — заявил Сирадж во время публичной дискуссии с послом Китая в Индонезии Лу Каном.
Он добавил, что Китай, "как развитая страна с превосходством в различных аспектах", может привести Азию к созданию лучшей и выдающейся цивилизации.
https://1prime.ru/society/20230416/840386323.html
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