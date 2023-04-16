МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. После присоединения Финляндии к НАТО возник вопрос об актуальности соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов, пишет финское издание Ilta-Sanomat. В Финляндии посчитали нерентабельным менять русскую железнодорожную колею

"После того, как Финляндия стала членом НАТО, возник вопрос, остается ли соглашение о демилитаризации Аландских островов актуальным", — говорится в материале.

Аландские острова имеют статус демилитаризованной территории с 1856 года, что неоднократно подтверждалось различными соглашениями. Тем не менее, как пишет автор, ряд финских политиков поддерживает идею об отмене этого статуса.

Среди них называется экс-командующий Силами обороны, ныне депутат парламента Ярмо Линдберг, утверждающий, что вступление в НАТО позволяет Финляндии поставить под вопрос мирный статус островов. Ремилитаризировать Аландские острова из-за якобы агрессивной политики России призвал и бывший начальник разведки Сил обороны, депутат парламента от партии "Национальная коалиция" Пекка Товери.

Отмечается, что на минувшей неделе на сайте гражданских инициатив Финляндии стартовал сбор подписей о закрытии консульства России на Аландских островах в связи со вступлением страны в НАТО, и всего за четыре дня предложение набрало 25,4 тысячи подписей граждан из 50 тысяч, необходимых, чтобы парламент рассмотрел эту инициативу.