Министр бороны Китая не ответил на звонок главы Пентагона, сообщают СМИ
NetEase пишет, что глава Пентагона Остин не смог дозвониться китайскому коллеге Ли Шанфу
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Министр обороны США Ллойд Остин не смог дозвониться своему китайскому коллеге Ли Шанфу, поскольку тот был занят разговором с Москвой, пишет китайское издание NetEase.
В статье рассказывается, что глава Пентагона жаловался, что не смог дозвониться до китайской стороны, и ему, как полагают авторы, вероятно, совсем не понравилась новость о готовящемся официальном визите министра обороны Китая в Москву с 16 по 19 апреля.
Авторы NetEase иронично заметили, что Ллойд не смог дозвониться Ли Шанфу, потому что тот был занят разговором с Москвой — пока глава Пентагона терзал телефонную трубку, глава оборонного ведомства КНР договаривался о поездке в Россию.
Причина, по которой китайская сторона не хочет отвечать на звонки из Соединенных Штатов, говорится в статье, предельно ясна. Ведь никто не сомневается, что Ллойд намеревался указывать китайскому коллеге, как ему правильно себя вести на международной арене, что ему делать и не делать в своей собственной стране и т.д. Но Китай, как подчеркивают авторы, не намерен терпеть высокомерные указания США и лучше потратит время на развитие отношений с Россией.
https://1prime.ru/society/20230416/840386908.html
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