МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Министр обороны США Ллойд Остин не смог дозвониться своему китайскому коллеге Ли Шанфу, поскольку тот был занят разговором с Москвой, пишет китайское издание NetEase. Пентагон готовит черновик соглашения по Украине, заявил Херш

В статье рассказывается, что глава Пентагона жаловался, что не смог дозвониться до китайской стороны, и ему, как полагают авторы, вероятно, совсем не понравилась новость о готовящемся официальном визите министра обороны Китая в Москву с 16 по 19 апреля.

Авторы NetEase иронично заметили, что Ллойд не смог дозвониться Ли Шанфу, потому что тот был занят разговором с Москвой — пока глава Пентагона терзал телефонную трубку, глава оборонного ведомства КНР договаривался о поездке в Россию.

Причина, по которой китайская сторона не хочет отвечать на звонки из Соединенных Штатов, говорится в статье, предельно ясна. Ведь никто не сомневается, что Ллойд намеревался указывать китайскому коллеге, как ему правильно себя вести на международной арене, что ему делать и не делать в своей собственной стране и т.д. Но Китай, как подчеркивают авторы, не намерен терпеть высокомерные указания США и лучше потратит время на развитие отношений с Россией.