Путин поздравил православных христиан с Пасхой и отметил созидательную деятельность РПЦ
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Пасха дарит всем верующим надежду и вдохновляет совершать добрые поступки, сказал президент РФ Владимир Путин.
Глава государства принял участие в пасхальной службе в московском храме Христа Спасителя и поздравил всех православных россиян с праздником. Он подчеркнул в своей телеграмме, что Пасха помогает утвердить в обществе высокие нравственные ценности и идеалы.
Кроме того, президент отметил деятельность РПЦ и других христианских конфессий, которые помогают сберечь богатое историческое и культурное наследие России, а также решать важные социальные вопросы.
В текущих непростых условиях церковь делит с народом все трудности и помогает ему найти опору, добавил Путин.
https://1prime.ru/society/20230416/840387512.html
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