МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Пасха дарит всем верующим надежду и вдохновляет совершать добрые поступки, сказал президент РФ Владимир Путин. Врач предупредила, какие пасхальные яйца нельзя есть

Глава государства принял участие в пасхальной службе в московском храме Христа Спасителя и поздравил всех православных россиян с праздником. Он подчеркнул в своей телеграмме, что Пасха помогает утвердить в обществе высокие нравственные ценности и идеалы.

Кроме того, президент отметил деятельность РПЦ и других христианских конфессий, которые помогают сберечь богатое историческое и культурное наследие России, а также решать важные социальные вопросы.

В текущих непростых условиях церковь делит с народом все трудности и помогает ему найти опору, добавил Путин.