МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров начал поездку в Латинскую Америку, в ходе которой посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, сообщил МИД РФ. Лавров прокомментировал ход расследования диверсии на "Северных потоках"

Поездка продлится с 17 по 21 апреля. Уже днем 16 апреля МИД в телеграм-канале опубликовал видео из самолета Лаврова, где он угостил сопровождающих его журналистов куличом и пасхальными яйцами.

"Главу российского внешнеполитического ведомства ждет насыщенная программа, включающая прием у высшего руководства этих государств и переговоры с главами МИД", — сообщило министерство.

В министерстве отметили, что для России Латинская Америка – дружественный регион, один из центров формирования многополярного мира, с которым Россия намерена "развивать конструктивное сотрудничество, не подверженное какому-либо диктату извне".

Стремительно меняющийся геополитический ландшафт открывает новые возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества России с латиноамериканскими государствами. Последние играют все более заметную роль в многополярном миропорядке.

"Для нас Латинская Америка и Карибский бассейн – самоценное направление внешней политики. Мы не хотим, чтобы ваш регион превратился в арену противоборства держав. Наше сотрудничество с латиноамериканцами строится на деидеологизированных, прагматичных подходах, не направлено против кого бы то ни было. В отличие от бывших колониальных метрополий, мы не делим партнеров на своих и чужих, не ставим их перед искусственным выбором – с нами или против нас. Мы за то, чтобы страны Латинской Америки и Карибского бассейна в своем единстве в многообразии были сильными, политически сплоченными и экономически устойчивыми", — подчеркнул Лавров в своей статье, опубликованной в бразильской газете "Фолья де Сан-Паулу" и мексиканском журнале "Бузос" накануне его визита.

Министр подчеркнул также, что несмотря на введенные против России санкции и политическое давление со стороны США и Евросоюза, по итогам прошлого года суммарный экспорт России в государства Латинской Америки и Карибского бассейна вырос на 3,8%. Увеличились поставки удобрений и нефтепродуктов. В 2022 году Россия нарастила экспорт пшеницы в Латинскую Америку и на Карибы на 48,8%, то есть практически в полтора раза.

"Всегда открыты для дальнейшего наращивания связей с теми зарубежными партнерами, которые готовы взаимодействовать с нами на принципах равноправия, честности, взаимного уважения и учета интересов", — подчеркнул он.