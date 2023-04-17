ПАРИЖ, 17 апр — ПРАЙМ. Продолжение протестного движения против пенсионной реформы одобряют 64% французов, несмотря на то что президент Франции Эммануэль Макрон уже подписал соответствующий закон, сообщил в понедельник телеканал BFMTV со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологической компанией Elabe. Французы стали совершать меньше покупок в супермаркетах

"Невзирая на принятие пенсионной реформы, более шести французов из десяти (64%) говорят, что выступают за продолжение движения (против пенсионной реформы)", — сказано на сайте телеканала.

При этом, согласно данным опроса, около половины респондентов (45%) полагают, что нужно ужесточить протесты, тогда как примерно треть (35%) хотят, чтобы они завершились.

Вина за обострение социального конфликта лежит на Макроне и его правительстве, считают 61% французов. По мнению 71% опрошенных, ускоренное подписание закона французским лидером приведет к росту недовольства в стране. Кроме того, девять французов из десяти не верят, что предстоящая речь Макрона приведет к нормализации обстановки в обществе, сообщает телеканал. BFM TV утверждает, что инфляция заставила французов экономить на продуктах

Опрос проводился среди 1003 французов старше 18 лет по репрезентативной выборке 15 и 16 апреля.

Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Основной причиной реформы правительство Франции называет нехватку бюджетных денег на финансирование выплат пенсионерам. По официальным данным, в этом году не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит к 2030 году накопить более 17 миллиардов евро на эти нужды.