Замглавы Минцифры заявил о росте зарплат IT-специалистов в 2022 году
Замглавы Минцифры Паршин заявил о росте зарплат в IT-отрасли на 19 процентов в 2022 году
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Количество занятых в российской IT-отрасли работников за год выросло на 12 процентов, достигнув 761 тысячи человек, уровень их зарплат увеличился на 19 процентов, сообщил замглавы Минцифры страны Максим Паршин.
Заместитель министра в понедельник выступил на парламентских слушаниях комитета по просвещению в Государственной Думе. Он подчеркнул, что в 2022 году количество IT-специалистов достигло 761 человека, показатель вырос на 12 процентов. При этом, указал Паршин, заработная плата в информационном секторе увеличилась на 19 процентов.
"Но в то же время дефицит кадров в IT-сфере колоссальный. Я когда общаюсь с айтишниками, владельцами бизнеса, они часто говорят: спасибо за все льготы и преференции, которые правительство и Госдума предоставили. В общем уже не надо ничего, основная, а часто единственная проблема, которая есть — это кадры. Это тот стеклянный потолок, в который упирается IT-бизнес: дайте нам людей", — добавил замглавы ведомства.
https://1prime.ru/society/20230417/840394626.html
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