МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Количество занятых в российской IT-отрасли работников за год выросло на 12 процентов, достигнув 761 тысячи человек, уровень их зарплат увеличился на 19 процентов, сообщил замглавы Минцифры страны Максим Паршин. Минэкономразвития ждет значительного роста реальных зарплат

Заместитель министра в понедельник выступил на парламентских слушаниях комитета по просвещению в Государственной Думе. Он подчеркнул, что в 2022 году количество IT-специалистов достигло 761 человека, показатель вырос на 12 процентов. При этом, указал Паршин, заработная плата в информационном секторе увеличилась на 19 процентов.

"Но в то же время дефицит кадров в IT-сфере колоссальный. Я когда общаюсь с айтишниками, владельцами бизнеса, они часто говорят: спасибо за все льготы и преференции, которые правительство и Госдума предоставили. В общем уже не надо ничего, основная, а часто единственная проблема, которая есть — это кадры. Это тот стеклянный потолок, в который упирается IT-бизнес: дайте нам людей", — добавил замглавы ведомства.