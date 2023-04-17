МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. США не проверяют, на что именно идут отправленные Киеву миллиарды долларов: а ведь деньги оседают в карманах президента Украины Владимира Зеленского и его чиновников, пишет издание American Thinker. Европа теряет волю и возможности для военной помощи Украине, пишет Newsweek

Автор статьи напомнил о недавно выпущенной публикации американского журналиста Сеймура Херша, в которой он заявил: глава Украины закупает на выделенные Вашингтоном средства дизель у России — так выходит дешевле, а разницу он и его чиновники забирают себе. В целом, растраты оцениваются в 400 миллионов долларов. Один эксперт даже сравнил коррупцию на Украине с масштабами войны в Афганистане при этом добавив, что отчетов из Киева ждать не приходится.

Говоря о контрактах на оружие, AT пишет: Киев приобретает оружие и боеприпасы у частных торговцев, например, из Польши и Чехии, а украинские чиновники в итоге получают откаты. Когда глава ЦРУ Уильям Бернс поднял вопрос о коррупции, Зеленский через несколько дней показательно уволил десять чиновников. Украинские генералы и другие госслужащие пришли в ярость "из-за жадности Зеленского", который "забирает себе большую часть нелегальных доходов», которые должны были идти им.

"Таким образом, это уже не просто коррупция, а конкуренция коррупционеров", — пояснило American Thinker, добавив, что это не должно удивлять: еще до начала конфликта на Украине коррупция была в стране широко распространена. Американский разведчик рассказал, что Запад сделает с Россией из-за Украины

"Сомнительные игроки вроде тех же Байденов приезжали туда проворачивать тайные делишки с мутными олигархами и обогащаться. Они знали, что продажные украинские чиновники за мзду посмотрят на это сквозь пальцы", — отмечается в тексте.

Кроме того, издание напомнило о ситуации с подрывом "Северных потоков", а также недавней утечке секретных документов, где описывается состояние украинских войск и планы Запада по их укреплению. При этом, как отметило AT, в конфликте участвуют 20 тысяч иностранных боевиков, которые могли украсть передовое оружие и перепродать его.

Президент Нигерии уже пожаловался, что вооружение с Украины попало в его страну, а в Финляндии забили тревогу из-за того, что целые преступные кланы могут быть вовлечены в незаконный оборот. В Госдуме заявили, что европейцы наплевали на украинское сельское хозяйство

Издание пришло к выводу, что "этим шоу" заправляют недалекие и нечистоплотные люди, а сама ситуация может пойти по катастрофическому сценарию.

"Между тем этого хаоса и коррупции не было бы, будь в США независимые надзорные органы и объективные СМИ. Увы, те, на кого возложены функции сторожевых псов, превратились в покорных комнатных собачек, готовых вилять хвостиком за печенье", — добавил публицист.

Он также подчеркнул, что миллионы оседают в карманах украинских чиновников, а сам конфликт будет продолжаться пока будут деньги, которые можно было бы присвоить.