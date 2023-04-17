Представитель МВД Волк: пирамида с офисом в Казани украла у россиян 200 миллионов рублей
УФА, 17 апр — ПРАЙМ. В Татарстане полицейские задержали пятерых участников финансовой пирамиды, завладевшей 200 миллионами рублей 300 вкладчиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Татарстан пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве", — сказала она.
По словам Волк, предварительно установлено, что мошенники привлекали россиян к участию в якобы высокодоходной финансовой деятельности на базе созданной ими платформы. В действительности структура действовала по принципу инвестиционной пирамиды, где доход всех участников складывался за счет постоянного привлечения денежных средств новых вкладчиков. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
"Противоправная деятельность велась в период с мая 2020 года по август 2021 года. За это время более чем у 300 физических лиц фигуранты похитили свыше 200 миллионов рублей. Потерпевшими стали жители республик Татарстан, Марий Эл, Коми, Бурятия, Удмуртской республики, Московской, Иркутской, Самарской, Ульяновской областей и Ханты-Мансийского автономного округа", — пояснила Волк.
Она отметила, "задержаны пятеро участников группы" — трое жителей Татарстана и двое из Марий Эл. Всех арестовали.
"Двое предполагаемых организаторов финансовой пирамиды объявлены в международный розыск. Кроме того, в федеральном розыске находятся трое лидеров казанского филиала финансовой пирамиды. Всем им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнила представитель МВД.
https://1prime.ru/society/20230417/840396382.html