УФА, 17 апр — ПРАЙМ. В Татарстане полицейские задержали пятерых участников финансовой пирамиды, завладевшей 200 миллионами рублей 300 вкладчиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Медицинские эксперты определили долю россиян, которые не пьют кофе

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Татарстан пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве", — сказала она.

По словам Волк, предварительно установлено, что мошенники привлекали россиян к участию в якобы высокодоходной финансовой деятельности на базе созданной ими платформы. В действительности структура действовала по принципу инвестиционной пирамиды, где доход всех участников складывался за счет постоянного привлечения денежных средств новых вкладчиков. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

"Противоправная деятельность велась в период с мая 2020 года по август 2021 года. За это время более чем у 300 физических лиц фигуранты похитили свыше 200 миллионов рублей. Потерпевшими стали жители республик Татарстан, Марий Эл, Коми, Бурятия, Удмуртской республики, Московской, Иркутской, Самарской, Ульяновской областей и Ханты-Мансийского автономного округа", — пояснила Волк. Траты россиян по "хорошим" кредиткам достигли пятилетнего максимума

Она отметила, "задержаны пятеро участников группы" — трое жителей Татарстана и двое из Марий Эл. Всех арестовали.

"Двое предполагаемых организаторов финансовой пирамиды объявлены в международный розыск. Кроме того, в федеральном розыске находятся трое лидеров казанского филиала финансовой пирамиды. Всем им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнила представитель МВД.