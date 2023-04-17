МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Правительство России поддержало законопроект, предусматривающий единые выплаты участникам специальной военной операции (СВО) независимо от их статуса, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов. ЦБ дал банкам разъяснения по кредитам участников СВО

"Буквально на днях я получил положительное заключение правительства (на законопроект) и очень признателен", — сказал он.

Депутат напомнил, что речь идет о законопроекте о единых выплатах участникам спецоперации на Украине независимо от их статуса.