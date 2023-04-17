Правительство поддержало законопроект о единых выплатах участникам СВО
Правительство одобрило законопроект о единых выплатах участникам СВО независимо от статуса
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Правительство России поддержало законопроект, предусматривающий единые выплаты участникам специальной военной операции (СВО) независимо от их статуса, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов.
"Буквально на днях я получил положительное заключение правительства (на законопроект) и очень признателен", — сказал он.
Депутат напомнил, что речь идет о законопроекте о единых выплатах участникам спецоперации на Украине независимо от их статуса.
https://1prime.ru/society/20230417/840398372.html
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