МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Московские военкоматы будут в тестовом режиме рассылать повестки о призыве на военную службу через портал "Госуслуги" уже в нынешнюю весеннюю призывную кампанию, сообщил в пресс-центре MK.RU военный комиссар Москвы, полковник Максим Локтев. В Минцифры хотят упростить получение ипотеки для молодых IT-специалистов

"Мы начнем в тестовом режиме… проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал "Госуслуг", через смс-сообщения, ну и в телефонном режиме, такая вот особенность. Что касается всего остального, действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службу остался тот же самый. Думаю, что эту кампанию мы проведем спокойно и в хорошем настроении", — сказал Локтев, говоря об особенностях текущей весенней призывной кампании.

Ранее Госдума РФ на пленарном заседании 11 апреля приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Согласно законопроекту, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. Добавятся два новых способа — портал "Госуслуги" и многофункциональные центры.

Инициатива о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, если у людей возникают вопросы, связанные с реестром, то обязанность властей — их прояснить, идет экспертная работа, отмечал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Указ о создании в России информационного ресурса для повышения эффективности ведения воинского учета подписал в конце ноября минувшего года президент страны Владимир Путин.