МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Оснований для рассылки повесток через портал "Госуслуги" сейчас нет, способы их направления еще должно установить правительство отдельным актом, который не принят, сообщило Минцифры РФ. В США рассказали, как Россия может обходить потолок цен на нефть

Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев сообщил ранее, что столичные военкоматы начнут в тестовом режиме рассылать повестки о призыве на военную службу через "Госуслуги" уже в нынешнюю весеннюю призывную кампанию.

"Минцифры: оснований для рассылки повесток через портал госуслуг сейчас нет. В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что повестки будут направляться через "Госуслуги". Способы направления повесток еще должно установить правительство отдельным актом, который не принят", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале министерства

Отмечается, что в явном виде в законе предусматривается использование портала госуслуг только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учет, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который "еще не создан".

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов.

Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.