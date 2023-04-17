Минцифры: оснований для рассылки повесток через "Госуслуги" сейчас нет
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Оснований для рассылки повесток через портал "Госуслуги" сейчас нет, способы их направления еще должно установить правительство отдельным актом, который не принят, сообщило Минцифры РФ.
Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев сообщил ранее, что столичные военкоматы начнут в тестовом режиме рассылать повестки о призыве на военную службу через "Госуслуги" уже в нынешнюю весеннюю призывную кампанию.
"Минцифры: оснований для рассылки повесток через портал госуслуг сейчас нет. В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что повестки будут направляться через "Госуслуги". Способы направления повесток еще должно установить правительство отдельным актом, который не принят", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале министерства
Отмечается, что в явном виде в законе предусматривается использование портала госуслуг только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учет, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который "еще не создан".
На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов.
Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
https://1prime.ru/society/20230417/840400252.html