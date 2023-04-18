МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Вероятность нового майдана на Украине после завершения конфликта очень мала, для его совершения требуются деньги и "заказ", которых нет, заявил агентству РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев. Экс-премьер Украины предрек стране "беднейшее" будущее

Комментируя статью Politico на по данному вопросу, он отметил, что издание торопится. Политолог пояснил, что такое мероприятие, как майдан — это сложное протестное действие, даже не демонстрация и не пикеты, "это целая структура, почти мини-государство, где существуют управляемые органы, система контроля, безопасности и обеспечения продуктами питания".

"Это очень дорого, для этого необходимы большие деньги", — сказал он.

По мнению Суздальцева, для майдана как для "вершины протестных мероприятий" также нужен "заказ", которого пока нет.

"Никто пока на это не готов, главное — нет для этого денег", — подчеркнул он и отметил, что также неясны цели для проведения возможных акций после завершения конфликта. Украинский бизнес ожидает годовой рост цен чуть выше 20 процентов

Ранее газета Politico сообщила, что некоторые украинские политики ждут, что страна после конфликта столкнется с очередным "майданом".

"Знаете, майдан может произойти вновь", — заявил изданию бывший украинский министр, пожелавший остаться неизвестным. Он полагает, что после завершения конфликта украинцы будут с нетерпением ждать перемен. "Они захотят денег, и справедливости, и завершения реформ, которых они потребовали в 2014 году", — добавил экс-министр.

Он также выразил мнение, что проведение реформ может столкнуться с трудностями из-за Владимира Зеленского, который стал "лидером с авторитарными наклонностями". Украинский депутат Николай Княжицкий в свою очередь отмечает, что Зеленский пользуется ситуацией, чтобы усилить свой контроль над СМИ и перераспределением госсредств. Издание также напоминает, что до конфликта Зеленского уже обвиняли в коррупции и авторитаризме. Согласно оппозиционным политикам, Зеленскому после конфликта будут задавать вопросы по поводу подготовки к нему. Польшу предупредили последствиях за решение по Украине

Некоторые украинские политики также опасаются, что международное внимание подпитывает "манию величия" Зеленского. "Он думает, что он политик номер один в мире и что (президент США) Джо Байден стоит намного, намного ниже его, а еще ниже находятся лидеры, как (президент Франции Эммануэль) Макрон и (канцлер ФРГ Олаф) Шольц", — отметил экс-министр. Бывший помощник Зеленского сообщил, что его офис всегда следит за опросами, чтобы убедиться, что он остается самым популярным политиком.

Бывший американский дипломат считает, что меры Киева по борьбе с коррупцией не представляются достаточными. Ранее он провел ряд встреч с оппозиционными политиками Украины, которые, на его взгляд, обеспокоены авторитаризмом Зеленского.

"По их мнению, как только закончится война, будет расплата. И я считаю, что это, вероятно, будет правдой", — добавил он.