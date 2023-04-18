Политолог Суздальцев: майдан после завершения конфликта на Украине маловероятен
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Вероятность нового майдана на Украине после завершения конфликта очень мала, для его совершения требуются деньги и "заказ", которых нет, заявил агентству РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев.
Комментируя статью Politico на по данному вопросу, он отметил, что издание торопится. Политолог пояснил, что такое мероприятие, как майдан — это сложное протестное действие, даже не демонстрация и не пикеты, "это целая структура, почти мини-государство, где существуют управляемые органы, система контроля, безопасности и обеспечения продуктами питания".
"Это очень дорого, для этого необходимы большие деньги", — сказал он.
По мнению Суздальцева, для майдана как для "вершины протестных мероприятий" также нужен "заказ", которого пока нет.
"Никто пока на это не готов, главное — нет для этого денег", — подчеркнул он и отметил, что также неясны цели для проведения возможных акций после завершения конфликта.
Ранее газета Politico сообщила, что некоторые украинские политики ждут, что страна после конфликта столкнется с очередным "майданом".
"Знаете, майдан может произойти вновь", — заявил изданию бывший украинский министр, пожелавший остаться неизвестным. Он полагает, что после завершения конфликта украинцы будут с нетерпением ждать перемен. "Они захотят денег, и справедливости, и завершения реформ, которых они потребовали в 2014 году", — добавил экс-министр.
Он также выразил мнение, что проведение реформ может столкнуться с трудностями из-за Владимира Зеленского, который стал "лидером с авторитарными наклонностями". Украинский депутат Николай Княжицкий в свою очередь отмечает, что Зеленский пользуется ситуацией, чтобы усилить свой контроль над СМИ и перераспределением госсредств. Издание также напоминает, что до конфликта Зеленского уже обвиняли в коррупции и авторитаризме. Согласно оппозиционным политикам, Зеленскому после конфликта будут задавать вопросы по поводу подготовки к нему.
Некоторые украинские политики также опасаются, что международное внимание подпитывает "манию величия" Зеленского. "Он думает, что он политик номер один в мире и что (президент США) Джо Байден стоит намного, намного ниже его, а еще ниже находятся лидеры, как (президент Франции Эммануэль) Макрон и (канцлер ФРГ Олаф) Шольц", — отметил экс-министр. Бывший помощник Зеленского сообщил, что его офис всегда следит за опросами, чтобы убедиться, что он остается самым популярным политиком.
Бывший американский дипломат считает, что меры Киева по борьбе с коррупцией не представляются достаточными. Ранее он провел ряд встреч с оппозиционными политиками Украины, которые, на его взгляд, обеспокоены авторитаризмом Зеленского.
"По их мнению, как только закончится война, будет расплата. И я считаю, что это, вероятно, будет правдой", — добавил он.
https://1prime.ru/society/20230418/840403463.html