Глава МВД указал на украинский след в распространении наркотиков в России
Глава МВД Колокольцев заявил об украинском следе в распространении наркотиков в России
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Преступные объединения под контролем украинских кураторов привлекают российских граждан к распространению наркотиков, спецслужбы киевского режима проверяют дилеров на полиграфе, заявил министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомств Союзного государства.
"Задокументированы факты вовлечения граждан в распространение наркотиков в России преступными группировками, подконтрольными киевскому режиму", — отметил глава МВД.
По его словам, украинские спецслужбы принимали участие в создании нарколабораторий, а также проверяли дилеров на "детекторе лижи".
В ноябре прошлого года источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости о факте применения Киевом полиграфа для проверки распространителей наркотиков, в котором признался задержанный курьер Петр Молодчиков.
https://1prime.ru/society/20230418/840404257.html
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