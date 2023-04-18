МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Преступные объединения под контролем украинских кураторов привлекают российских граждан к распространению наркотиков, спецслужбы киевского режима проверяют дилеров на полиграфе, заявил министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомств Союзного государства. В МВД высказались против легализации "легких" наркотиков

"Задокументированы факты вовлечения граждан в распространение наркотиков в России преступными группировками, подконтрольными киевскому режиму", — отметил глава МВД.

По его словам, украинские спецслужбы принимали участие в создании нарколабораторий, а также проверяли дилеров на "детекторе лижи".

В ноябре прошлого года источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости о факте применения Киевом полиграфа для проверки распространителей наркотиков, в котором признался задержанный курьер Петр Молодчиков.